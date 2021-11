La Juventus ha vinto 2-0 la partita dell'Arechi contro la Salernitana, valida per l 15^ giornata di Serie A, turno infrasettimanale di campionato. Una partita dominata in lungo e in largo contro la squadra di Colantuono, anche se ancora si vedono alcune crepe nei meccanismi difensivi e si fa una tremenda fatica a chiudere un match che si dovrebbe portare a casa con meno difficoltà. Per questo vedrete molti giudizi positivi ma anche diverse insufficienze...