La Juventus ieri sera ha battuto 2-0 la Salernitana all'Arechi, in una partita non condotta in maniera sempre brillantissima dalla squadra di Allegri, ma che alla fine è stata portata a casa con un gol per tempo. Quello di Paulo Dybala (che all'ultimo secondo si mangia pure un rigore) e quello di Alvaro Morata, appena entrato, nella ripresa.

Una vittoria che permette alla Juve di tornare al successo e non perdere terreno dall'Atalanta quarta in classifica: qui di seguito le azioni salienti della sfida di Salerno