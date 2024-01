Nella conferenza stampa odierna, l'allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è stata la sconfitta contro la Juve nel precedente turno di campionato. Il riferimento è andato in maniera particolare all'atteggiamento messo in campo dalla sua squadra."La Salernitana da Bergamo è la mia, lotta, combatte e meritava molti punti in più. Stiamo molto bene fisicamente, mi aspetto una grande partita. Non mi interessa se siamo pochi. Dopo aver giocato così con la Juve siamo sufficienti per andare a fare un grande derby a Napoli".