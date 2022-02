Il giocatore francese di proprietà della Salernitana Frank Ribery nel corso della notte è stato vittima di un incidente in auto. Il giocatore non era alla guida della vettura e come riporta il comunicato ufficiale della Salernitana ha riportato un lieve trauma cranico con una prognosi di circa sette giorni. Tanto spavento ma per fortuna nulla di grave per l'ex Bayern Monaco.