Dopo quasi un decennio di proprietà della Salernitana, Claudio Lotito ha un mese per vendere il club campano. Finché infatti la squadra non giocava nella stessa categoria della sua Lazio, andava tutto bene. Ma ora che la Salernitana ha ottenuto l'aritmetica promozione in Serie A, arrivando seconda in B, a Lotito si presenta un problema: le norme federali vietano infatti di possedere due squadre nello stesso campionato, per ovvi motivi di conflitto d'interesse. Lotito avrebbe voluto cedere la Salernitana al cognato Marco Mezzaroma, ma le stesse norme federali chiudono anche ai parenti. Insomma, la Salernitana va venduta a persone totalmente "terze". E va fatto entro il 10 giugno! Chi sarà l'acquirente che salverà Lotito da qualsiasi problema di multiproprietà? ​Si parla di un imprenditore romano, anche se, come da voci che si rincorrono da due anni a questa parte, resta sempre viva l'ipotesi di una cordata albanese.