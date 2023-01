Nell'incredibile sconfitta dellaavvenuta con il punteggio di 8-2 per i bergamaschi, c'è stata la gioia per il giovaneIl centrocampista infatti, di proprietà della Juventus e passato al club campano a gennaio dopo che era in prestito in Serie B, ha segnato il suo primo gol in Serie A, rendendo la sua giornata, almeno a livello personale, meno brutta dei suoi compagni.