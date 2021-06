Quasi al fotofinish, Claudio Lotito è riuscito a risolvere la questione relativa alla proprietà contemporanea della Salernitana e della Lazio, optando per la soluzione del trust e indicando in due trustee accreditati presso la Banca d'Italia i prossimi gestori della società neopromossa in Serie A. Come amministratore unico è stato designato il generale Ugo Marchetti, un passato importante nella Guardia di Finanza e indicato nel 2017 da Lotito come candidato per la presidenza della Lega Seria A. Il trust denominato Salernitana 2021 avrà il compito di individuare, entro i prossimi 6 mesi, un nuovo compratore. Le istituzioni preposte alla verifica dei requisiti necessari per la regolare partecipazione alla Serie A e delle garanzie di assoluta imparzialità dei soggetti designati da Lotito per l'amministrazione della Salernitana emetteranno il loro parere entro il prossimo 8 luglio. Lo riporta calciomercato.com.