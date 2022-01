1









Inizia con una buona notizia il 2022 per la città di Salerno. A pochi minuti dallo scoccare della mezzanotte, infatti, i trustee hanno scelto l'offerta di Danilo Iervolino come la più vantaggiosa per l'acquisto della Salernitana, salvata così dal rischio esclusione dal campionato di Serie A. Il club granata, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, costerà all'imprenditore napoletano, legato al mondo della formazione universitaria, tra i 10 e i 13 milioni di euro. 500mila euro sono già stati versati come caparra, il restante 95% sarà versato mediante assegni circolari. Il futuro patron dovrebbe saldare il prezzo totale in una decina di giorni; con lui ci sarà un socio di minoranza la cui identità però resta top secret. Lunedì l'annuncio ufficiale, si attenderà poi la prima conferenza stampa del nuovo presidente per conoscere i piani tecnici del futuro immediato.