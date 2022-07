Intervenuto ai microfoni di TMW, il presidente dellaDanieleha ammesso che il proprio club sta pensando a due giocatori della. Si tratta di Nicolòe Grigoris, quest'ultimo già in prestito la scorsa stagione nella squadra granata. Ecco le sue parole: "Due buoni giocatori, a cui stiamo pensando. Ma in questo momento voglio prendere l'attaccante di livello che ci fa fare un ulteriore salto di qualità". Del centrocampista classe 2001, attualmente in tournée negli Stati Uniti con i bianconeri, si è parlato molto negli ultimi giorni in ottica Salernitana: per lui potrebbe concretizzarsi un prestito secco.