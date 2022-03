Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il presidente della Salernitana Daniele Iervolino ha detto la sua sulla sfida di campionato in programma domani all'Allianz Stadium. Ecco le sue parole: "La sconfitta contro il Villarreal porterà la Juventus ad avere uno spirito di rivalsa. Parliamo comunque di una corazzata, una squadra che ha vinto nove scudetti di fila e ha calciatori incredibili. Il pallone però è rotondo: la Salernitana è in forma, dimostrando di aver iniziato un percorso di crescita importante. Andremo a Torino per fare la nostra partita".