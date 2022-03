La Juve, al momento, ha altro a cui pensare, perchè all'orizzonte c'è la sfida decisiva contro il Villarreal. In casa Salernitana, invece, si inizia già a preparare la sfida di campionato di domenica, che vedrà la squadra granata ospite all'Allianz Stadium. Reduce dal pareggio contro il Sassuolo, quest'oggi la squadra di Davide Nicola ha potuto godere di un giorno di riposo, ma già da domani inizieranno la preparazione in vista della trasferta di Torino: l'appuntamento è per martedì mattina alle ore 10 presso il Centro sportivo "Mary Rosy".