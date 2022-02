In attesa di dare la comunicazione dell'esonero all'attuale allenatore Colantuono, la Salernitana sta già sondando alcuni profili per la panchina: nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti con Andrea Pirlo, che dopo l'esperienza alla Juventus potrebbe ripartire da Salerno. Le alternative all'ex centrocampista sono Davide Nicola e Fabrizio Castori, ancora sotto contratto con la società. Tra Colantuono e la Salernitana è finita, Sabatini sonda il terreno per Pirlo.