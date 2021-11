La conferenza stampa di Stefano, alla vigilia di- "Ci sono alcuni giocatori che sono in una situazione borderline, aspettiamo domani e vedremo le loro condizioni. Ribery? Vedremo domani mattina. Non è nemmeno detto che venga convocato. Aspettiamo domani, ho un giorno in più e me lo prendo. Ho forti perplessità. Kastanos e Schiavone dovrebbero farcela. Gondo è un problema muscolare, stiamo valutando ma domani sicuro non ci sarà."- "A Cagliari siamo stati poco attenti sul gol ma non abbiamo sbagliato approccio. Il problema principale è legato al non poter dare continuità per gli infortuni. Questo ti rallenta il processo di crescita, devi sempre lavorare in emergenza. Mi sembra che di questo non se ne tiene molto conto e, invece, è determinante per una squadra. Ma non è una situazione facile."- "Servirà una prova di grande sacrificio per provare a sfruttare quelle occasioni che eventualmente potrebbero crearsi. Le partite vanno giocate. Al fischio d'inizio saremo 0-0. E' normale che la Juventus recita un certo tipo di campionato rispetto al nostro. Servirà una prova gagliarda, simile a quella disputata contro il Napoli. Se poi saremo fortunati riusciremo a portare a casa anche qualcosa in più. Domani servirà una partita importante, quasi sempre il risultato è figlio della prestazione. Partiamo dal presupposto che dovrà essere una partita gagliarda."