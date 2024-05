Quota 250 panchine in Serie A per Stefano, allenatore della Salernitana. Presenta la sfida con la Juventus, a DAZN, con queste parole."Fare una bella partita, come capitato con l'Atalanta. Nonostante le defezioni, i problemi, la retrocessione. Dare stimoli è difficile. Speriamo di fare una partita sulla falsariga come con l'Atalanta. Sarà pure difficile, perché la Juve si gioca qualcosa d'importante. Per mettersi in mostra? Queste gare si possono spiegare anche così, abbiamo tanti ragazzi interessanti. Ci sono di giovani che possono mettersi in mostra così da attirare l'attenzione di club importanti".