Stefano, allenatore della Salernitana, parla così a DAZN."Ci dispiace, la partita è stata ben fatta. Era nei programmi subire nella ripresa, ma noi ci siamo presentati qui senza Candreva, Dia, Ochoa e Maggiore, avevamo fuori altri giocatori che potevano darci una mano nel corso della partita o giocare dall’inizio. Faccio un plauso a questo gruppo di ragazzi che ha retto bene il campo contro una squadra forte. Quando c’era da ripartire lo abbiamo fatto brillantemente, sfiorando il colpaccio in maniera clamorosa"."Posso parlare per il mio percorso abbastanza breve, era tutto bene o male avviato verso la retrocessione. Ho detto ai ragazzi di finire con dignità, la retrocessione non è tragica. L’importante è rispettare i tifosi fino alla fine, la società che non ci fa mancare nulla. Poi se troviamo chi è più bravo non ci possiamo fare nulla. Ora incontreremo un’altra squadra forte la prossima settimana. Dobbiamo chiudere con prestazioni di questo calibro, abbiamo perso immeritatamente anche con Atalanta e Fiorentina. Oggi i ragazzi hanno meritato"."Non è facile motivare i ragazzi, devi fissare sempre un obiettivo che poi ora non c’è, era salvarsi. Loro stanno rispondendo bene, abbiamo lavorato senza fare stravolgimenti grossi. Prepariamo la gara in funzione di quella che può essere. Sai che contro certe squadre ci sarà più da difendere che da attaccare, ma va fatto con ordine. Non è un peccato difendersi, sembra sempre che devi fare un pressing esasperato per poi prendere gol. Chi è venuto a giocare qui prevalentemente si è difeso, se sfrutti le occasioni in ripartenza puoi creargli qualche problemino e oggi l’abbiamo fatto".