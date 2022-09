Il positivo avvio campionato, impreziosito dai quattro risultati utili consecutivi, ha garantito allala consapevolezza di poter giocare alla pari contro tutte le avversarie, anche quelle più titolate come la. Così in un momento di progressiva crescita l’esame bianconero è atteso con curiosità. "La Juventus è sempre stata la squadra che per abilità e capacità ha determinato l’85% dei campionati", le parole di Nicola. Lo riporta Gazzetta.