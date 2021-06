I tifosi chiedono chiarezza, il Benevento vuole attenzione sulle procedure. E la Salernitana? Per ora è sospesa. Come racconta Gazzetta, il cammino che porterà a sciogliere il conflitto di interesse di Claudio Lotito, consentendo dunque l'iscrizione ai campani in Serie A, è ancora complesso e la partecipazione al massimo campionato non è scontata. Gian Michele Gentile, avvocato di Lotito e della Lazio, si è detto ottimista: "Gravina ha approvato tutto". In realtà, la Federcalcio deve ancora studiare il tutto, poiché il cosiddetto trustee è formato da due società autorizzate dalla Banca d'Italia, ma con un trust molto vicino al presidente biancoceleste.