Bagarre in casa Salernitana, dove prosegue il botta e risposta a distanza tra l'ex direttore sportivo Walter Sabatini e il presidente Danilo Iervolino. Quest'ultimo ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: "Sabatini crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c'è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo. Lui voleva pagare questa commissione da un milione di euro all'agente di Lassana Coulibaly per farlo restare, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture e non mi piegherò mai a questo sistema [...]. Adesso leggo che si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail".

Immediata la replica del dirigente, intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Dovevamo festeggiare, ma invece è stato fatto il mio funerale. Ma io sono immortale, andrò avanti. Le accuse di Iervolino? Non diceva questo quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana. Sono 30 anni che faccio calcio, lui da 30 giorni. Se non vuole pagare le commissioni non le paghi, se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale con me, anche se ha grandi avvocati. Questa è una caduta di stile, anche se stile non è che ce ne sia molto".