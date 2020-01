Tutte le prime pagine dei giornali oggi in edicola non fanno altro che contare i minuti che mancano al “Super Sunday” con alle 18 il derby di Roma con una Lazio lanciatissima verso le parti nobili della classifica, e alle 20.45 il big match Napoli-Juventus. Il ritorno di Sarri a Napoli, una sfida che ad agosto era indicata dagli addetti ai lavori come una sfida scudetto arrivata troppo presto (alla seconda giornata). Insomma, le aspettative per una serata di grande spettacolo non mancano, non vi resta che mettervi comodi e far partire il countdown.