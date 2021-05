Ieri è andato in scena a Milano il vertice tra i presidenti dei 20 club, è stata una resa dei conti dopo il caos Superlega e anche un modo per pensare a un progetto condiviso di riforme necessarie per una nuova sostenibilità del calcio. Come riporta Repubblica, le società lavorano su vari temi e riforme: in vetta la riduzione della Serie A da 20 a 18 società. Anche l'idea di un tetto salariale, nuovi modelli di contratto per i giocatori, fondi e una nuova struttura della Lega. La proposta verrà scritta in un documento da inviare entro il 30 giugno.