Il Liverpool è campione d’Europa. I Reds di Jurgen Klopp superano il Tottenham per 2-0. A sbloccare subito l’incontro ci pensa Mohamed Salah: l’egiziano sfrutta al meglio il rigore concesso dall’arbitro Skomina per un contestato fallo di mano. I vicecampioni d’Inghilterra giocano meglio nel primo tempo e sfiorano il raddoppio con Alexander Arnold e Robertson. Nella ripresa la musica non cambia nel primo quarto d’ora: gli uomini di Mauricio Pochettino soffrono il ritmo e le ripartenze dei Reds. Milner manca il colpo del k.o. e serve un Alisson monumentale per impedire agli Spurs di pareggiare. Nel finale decisiva la rete della sicurezza da parte di Origi. Al triplice fischio festeggia Klopp che rompe la maledizione della finale. Il Liverpool è la sesta Champions League della storia.