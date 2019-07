Mohamed Salah potrebbe presto diventare il calciatore più pagato nella storia della Premier League. Per trattenere il proprio gioiello, accostato a Juventus e Real Madrid sul mercato, il Liverpool sarebbe pronto a tutto, come riportato dal Sun in Inghilterra: per l'egiziano è pronto un rinnovo da 22 milioni e 360.000 sterline a stagione, equivalenti a 430.000 sterline a settimana, 61.429 al giorno e 43 al minuto. Numeri clamorosi, che di certo chiuderebbero i bianconeri fuori dall'affare Salah.