Momoè aperto al rinnovo del suo contratto con il Liverpool ma per la stella egiziana non ci sarà un sì incondizionato, anzi. Secondo il Daily Mirror ha chiesto alla dirigenza dei Reds uno stipendio da 30 milioni di euro annui. E la Juve potrebbe approfittarne, anche per la situazione di incertezza relativa a Paulo Dybala e alla fase di stallo del rinnovo dell'argentino. Se dovesse liberarsi a parametro zero, Salah potrebbe anche approdare in bianconero.