Momo Salah non ha ancora rinnovato con il Liverpool. Ora la priorità resta naturalmente recuperare al meglio in vista della finale di Champions League, ma il suo futuro non è ancora deciso al 100%. Ne ha parlato anche una leggenda del club, Jamie Carragher, citando anche la scelta di un giocatore che in passato ha lasciato il Liverpool per approdare proprio alla Juventus, Emre Can. "Wijnaldum è stato un ottimo giocatore - ha detto Carragher, così come Philippe Coutinho è stato un ottimo giocatore e anche Emre Can, anche se non proprio a quel livello. Ma tutti e tre pensavano di meritare di più dal Liverpool in termini di stipendio. Hanno fatto una scelta e non ha dato i suoi frutti. Penso che questa sia una lezione per Salah".