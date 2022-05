Poco prima della finale di Champions League, Salah si è tolto dal mercato: "Nella mia testa, in questo momento, non sto assolutamente pensando al rinnovo. Non voglio essere egoista, penso solo alla squadra perché è una settimana importante per tutti noi. Voglio vincere la Champions, voglio vedere Henderson alzare il trofeo un'altra volta e poi spero lo passi a me. Di sicuro resterò un'altra stagione, poi vedremo. C'è tempo".