Fumata nera per il rinnovo di Mohamed Salah con il Liverpool. Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, l'egiziano ha rifiutato la proposta che i Reds gli avevano fatto lo scorso dicembre. Da quel momento le discussioni si sono interrotte, nonostante il giocatore abbia continuato con la massima professionalità. Sempre secondo Romano, la priorità di Salah è quella di restare ad Anfield, ma al momento non c'è ancora una nuova offerta.