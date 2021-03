Mohamed Salah, stella del Liverpool, ha parlato in un'intervista a Marca: "Real Madrid? Ho una voglia speciale di vincere la partita e classificarci alle semifinali. Quello che succederà ora non cambierà il risultato della finale di Kiev. Quella è finita. Nuovo Real? E' diverso. Hanno perso alcuni grandi giocatori, come Cristiano Ronaldo, il migliore della loro storia, uno che ha segnato tanti gol. Allo stesso tempo hanno preso Hazard. Eden non è stato fortunato, è stato infortunato... Ma è diverso. La squadra ora è ai quarti, hanno grandi giocatori, anche se hanno perso i gol di Ronaldo... Non posso dire quale sia meglio, dico solo che sono ai quarti, sono sicuramente preparati e... Noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli".



FUTURO - "Se mi vedo in un altro club dopo quattro anni a Liverpool e se si avvicina la fine di un ciclo? Non dipende da me. Vedremo quello che succederà, ma preferisco non parlarne ora".



IN SPAGNA - "Futuro in Liga dopo aver giocato in Inghilterra e Italia? Spero di poter giocare a calcio ancora per moltissimi anni. Perché no? Non si sa mai cosa succederà in futuro, quindi... Forse un giorno".