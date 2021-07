Cari Saka, Rashford e Sancho,



, i tre giocatori inglese che hanno sbagliato i rigori decisivi nella finale di Euro 2020 contro l'Italia, hanno ricevuto pesanti insulti nel post partita.ha voluto inviare loro un messaggio tramite il suo profilo Twitter; ecco cos'ha scritto Lapo:"Cari Saka, Rashford e Sancho, Sentitevi orgogliosi del vostro cammino di quello che siete e rappresentate. Sono i valori che vi muovono nella vita a definirvi e non un calcio di rigore. Vi aspettiamo in Italia ove sarete celebrati come leali avversari e amici".