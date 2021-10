Cosa è successo dopo questo tiro di Del Piero in #JuveRoma del 2004/2005?



Questa e altre curiosità per metterti alla prova: quante ne sai su Juve-Roma? ⤵ — JuventusFC (@juventusfc) October 16, 2021

La Juventus domani sera riceverà la Roma all'Allianz Stadium in una partita dalla grande storia e tradizione (e polemiche, come ricordato con una vena di umorismo da Allegri oggi in conferenza stampa). Una di quelle partite a cui sono legati tanti ricordi dei tifosi di entrambe le squadre. Il club bianconero sul proprio sito ufficiale ha preparato un quiz sulla storia di questa sfida.