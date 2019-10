Cenk Sahin paga caro il post di supporto all'esercito turco impegnato in Siria. Con un comunicato ufficiale, il St. Pauli ha annunciato di aver liberato il centrocampista per l'incompatibilità della condotta del giocatore con i valori del club tedesco, da sempre contro ogni atto bellicoso e di violenza. Il contratto in essere resta valido per la tutela di tutte le parti in causa, ma Sahin non giocherà più per il St. Pauli, che gli dà il permesso di allenarsi e giocare con altri club.