"Non è mai stanco, corre sempre in avanti ed è velocissimo". Così l'ex terzino dell'Arsenal Bacary Sagna ha parlato dell'esterno dell'Inter Achraf Hakimi, arrivato in estate dal Real Madrid e dopo un primo periodo di difficoltà diventato uno dei migliori giocatori di Conte. Sagna ha analizzato la stagione del marocchino, e continua ai microfoni di Goal.com: "Sono rimasto sorpreso quando l'ho visto giocare al Real Madrid perché non pensavo fosse così bravo. Aveva del potenziale, ma non mi sarei mai aspettato che facesse così bene".