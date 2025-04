Saelemaekers out per Roma-Juventus: per Ranieri due opzioni (e due diverse interpretazioni)

Chi può sostituire Saelemaekers in Roma-Juventus

Come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, in vista del big match di domenica contro laallo stadio Olimpico lasi trova abbastanza in difficoltà sulla destra, dove non potrà contare nemmeno sullo squalificato, oltre che sugli infortunati Devyne Rensch e Saud Abdulhamid. L'unico esterno disponibile per Claudio Ranieri, in sostanza, è Angelino, che però gioca sulla corsia opposta.Stando a Sky Sport, l'ex Milan e Bologna sarà sostituito da uno fra. Il turco, in realtà, non è al meglio della condizione, essendo fermo da metà marzo a causa di una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra: per lui ci sono speranze di una convocazione per la sfida di domenica, essendosi allenato a parte negli ultimi giorni, ma a prescindere da questo Ranieri dovrà fare una scelta anche di natura più tattica.

Con Celik, che di fatto è un terzino, l'allenatore giallorosso andrebbe infatti a proporre un assetto un po' più difensivo, mentre con El Shaarawy sarebbe più offensivo. Ranieri, che presenterà il match in conferenza stampa alle 13.00 di domani, ha ancora un po' di tempo per fare tutti i ragionamenti del caso e scegliere lo schieramento migliore per la sua squadra, per una partita fondamentale per entrambe le rivali a caccia di punti importanti per raggiungere i rispettivi obiettivi in questo finale di stagione.