Alexisha avuto una prestazione davvero positiva nella recente sfida contro ilper il Trofeo Silvio Berlusconi a San Siro. Tra le azioni più spettacolari, un quasi gol di rabona ha catturato l'attenzione, ma è stata soprattutto la sua instancabile corsa tra fase difensiva e offensiva a renderlo uno dei protagonisti del match.Queste qualità non sono passate inosservate, soprattutto considerando le recenti voci di mercato che lo vedrebbero potenzialmente coinvolto in uno scambio con, destinazioneNel club bianconero,ritroverebbe, l'allenatore che lo ha guidato a Bologna nell'ultima stagione e che è stato tra i primi ad apprezzarne le caratteristiche. Tuttavia, a cercare di porre fine a queste speculazioni è stato Paulo, attuale tecnico del. Al termine della partita, Fonseca ha voluto chiarire la posizione del club riguardo al futuro del belga: "Mi piace molto e non ho nessun dubbio sul fatto che debba rimanere con noi," ha dichiarato, sottolineando il valore che Saelemaekers apporta alla squadra.ha così lanciato un messaggio chiaro, cercando di mettere a tacere le voci di un possibile trasferimento. "Lavora molto per la squadra e sa fare tante cose," ha concluso l'allenatore portoghese in un'intervista a Canale 5, ribadendo la sua fiducia nell'esterno belga e il desiderio di continuare a contare su di lui per la prossima stagione.





