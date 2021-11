. Sulle pagine di Tuttosport, i tre allenatori hanno raccontato la loro opinione sulla lotta scudetto:: «Juventus tagliata fuori per il tricolore o ancora in corsa? Difficile dirlo. Io sono abituato a valutare come gioca una squadra, nel bene o nel male, e non il risultato finale.. Napoli? Mi hanno impressionato con il Bologna, ma molto meno con la Salernitana. La storia dice che non è semplice vincere a Napoli, l’aspetto sociologico incide. Il tempo dirà».: «Rimonta complicata ma non tanto per la Juventus, che possiede uomini di qualità come dimostra in Europa, quanto piuttosto per il passo che stanno tenendo le avversarie. Una risalita non è impossibile, ma è molto dura perché Allegri non sembra aver individuato ancora la quadra. La Juventus dava la sensazione di essere guarita, poi sono arrivate le ricadute contro Sassuolo e Verona. Senza contare che i giocatori abituati a lottare per vincere spesso faticano ad adattarsi a situazioni differenti. Il Milan mi piace molto. Ma questo può essere l’anno non buono, direi buonissimo, per il Napoli. Spalletti al primo anno in una squadra è sempre pericolosissimo».: «Il Napoli è la squadra che mi convince maggiormente, anche più dei rossoneri. Ha due ottimi portieri (Ospina e Meret), Koulibaly che è uno dei più forti difensori al mondo, il preziosissimo Anguissa in mezzo al campo e davanti un attaccante come Osimhen che fa un po’ di tutto: pressa, attacca gli spazi, domina nel gioco aereo e segna in modi diversi. È una delle migliori punte arrivate in Serie A ultimamente e a livello fisico in qualcosa ricorda Asprilla. Accanto a questi giocatori, poi ci sono Fabian Ruiz, Insigne, Zielinski, Politano, Lozano... Per me il Napoli è la più forte e Spalletti, oltre che carico, mi sembra riflessivo. Complimenti per la partenza fantastica».