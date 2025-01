Sacchi: 'Visto? Date tempo a Motta. Ma la Juventus ha l'obbligo della Champions'

TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

Arrigosta con Thiago Motta. Il tecnico emiliano parla così del momento della Juventus."Detto che la Juve ha strameritato di vincere contro il Milan e che i bianconeri mi sembrano in crescita, va anche sottolineato che per queste due squadre la corsa scudetto è compromessa. Tutto può succedere, per carità, però mi pare che il Napoli e l’Inter viaggino a una velocità decisamente superiore. A questo punto, dunque, sia il Milan sia la Juve hanno l’obbligo di proseguire il cammino in Champions League: non sarà semplice, ma ne hanno le possibilità. E poi bisogna a tutti i costi centrare la qualificazione alla prossima edizione della coppa, perché questo significa portare soldi nella cassaforte delle società. Penso che le due situazioni siano abbastanza differenti e mi spiego. La Juve ha iniziato un nuovo percorso, bisogna dare tempo a Thiago Motta di trasmettere le sue idee. Intanto mi pare che il lavoro fatto sia abbastanza buono e da qui alla fine della stagione ci sono ampi margini di miglioramento, sia a livello di collettivo sia a livello individuale".