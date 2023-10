L'ex ct della Nazionale, Arrigo Sacchi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai, dove ha espresso il suo pensiero riguardo la vicenda del calcioscommesse.'La vicenda scommesse? Sono dispiaciuto per i giocatori ma ci devono essere delle regole, altrimenti c'è il caos. Mi dispiace molto per loro ma è giusto che abbiano una punizione, se dovrà esser importante oppure no lo valuteranno le indagini'.