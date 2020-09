L’ex storico tecnico del Milan Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus: "Gli allenatori incontrano difficoltà. Pirlo è stato un grande giocatore, spero che la Juventus lo aiuti, lo segua, gli dia quei giocatori sempre in rispetto al budget ma con caratteristiche che lui richiede per il tipo di calcio che vuole applicare. Immagina un grande regista cinematografico come Spielberg e il produttore gli mette a disposizione tanti bravi comici, non fa nulla. Allora l'importante che la società abbia una connessione di idee con l'allenatore, io ovunque sono andato ho sempre avuto questo vantaggio".