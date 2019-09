Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex C.T. Arrigo Sacchi ha commentato l’ultima giornata di campionato che ha visto la Juve battere il Napoli per 4-3: “Abbiamo assistito ad uno spettacolo insolito per il calcio italiano con spettacolo, scelte coraggiose e conoscenza della materia. Ha vinto la Juve ma non si può dire abbia perso il Napoli. Nonostante il Napoli si sia trovato con tre reti di svantaggio non si è arreso. Approfittando del calo fisico della Juventus è riuscito a recuperare. Gli uomini di Sarri però hanno meritato la vittoria poiché si sono comportati meglio nella prima ora di gioco”.