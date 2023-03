Arrigo, a Gazzetta, parla così di Antonio: "Considero Antonio Conte uno dei migliori allenatori del panorama europeo e, dopo aver lasciato il Tottenham, il suo possibile ritorno in un club italiano non può che farmi piacere: ritroveremmo un tecnico che ha acquisito ancora più esperienze e conoscenze da mettere a disposizione dei suoi giocatori. Antonio è uno che fa la differenza in panchina, uno che ti porta a vincere gli scudetti (Juve e Inter ne sanno qualcosa), uno che dà la vita per il calcio e per il suo lavoro. Io l’ho avuto come giocatore in Nazionale al Mondiale del 1994. Anni dopo, quando aveva ormai smesso, mi confessò che, ritornato in camera, scriveva su un quaderno tutti gli esercizi che facevamo durante gli allenamenti. Aveva già la mentalità da tecnico, ragionava come se dovesse guidare una squadra".