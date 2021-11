Arrigo, ex allenatore del Milan e c.t. della Nazionale, parla a Tiki Taka su Italia 1 del momento in casa Juve: "Il ritorno di Allegri alla Juve? ​Il calcio non è cambiato qui, in Italia non cambia mai nulla, figuriamoci se è cambiato in due anni. In questa Juve ci sono dei giocatori non funzionali per lui e così si fatica. È come dare a un regista un attore comico per fare un film drammatico. Poi anche le vittorie stancano. Io ho sbagliato quando sono tornato al Milan".