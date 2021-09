Arrigo, a Gazzetta, ha parlato di Allegri."Se Allegri ha deciso di non convocare Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro, ha ragione lui. Punto e basta. Soltanto un ignorante può criticare una situazione che non conosce. Nessuno meglio di Allegri sa come stanno i suoi giocatori, nessuno meglio di lui conosce le loro reali condizioni, nessuno meglio di lui ha il polso della situazione: magari uno ha bisogno di più tempo per recuperare, a un altro invece basta un giorno. Sono tutti dettagli che un allenatore deve valutare con attenzione e, credetemi, non è semplice prendere certe decisioni"."Ne giocheranno altri cinque. È un modo anche per dare la possibilità ad altri ragazzi di mettersi in mostra. Sennò a che cosa serve avere delle rose di trenta elementi? Ce ne sono trenta? Bene, cerchiamo di utilizzarli tutti nelle situazioni di emergenza. Dimostra coraggio? Non solo coraggio, ma anche conoscenza dell’ambiente. Allegri è un allenatore molto esperto, ha avuto tanti successi, conosce bene il suo mestiere. Può non piacere il suo modo di far giocare le squadre, ma è bravissimo a gestire le situazioni e dunque è una garanzia. Inoltre queste scelte devono rappresentare uno stimolo per gli altri"."Alla terza partita del mio primo campionato al Milan lasciai in panchina Van Basten. In settimana, dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, aveva detto cose che non mi erano piaciute. A Cesena, con Van Basten che entrò nel secondo tempo, finì 0-0, ma alla fine dissi: “Ho visto la squadra che può vincere lo scudetto”. La decisione di lasciare fuori Van Basten era un messaggio chiaro: al Milan c’era chiarezza, i giocatori dovevano fare i giocatori, i dirigenti dovevano fare i dirigenti e l’allenatore doveva fare l’allenatore. Ma io mi chiedo, e vi chiedo: se un giocatore è stanco o fuori forma, gli fate un piacere se lo schierate o se lo fate riposare? Se riposa, è più contento. Troppi cambi, pentito alle volte? Sì, all’Europeo del 1996. Ne cambiai cinque dopo il debutto. Fu un errore. La Repubblica Ceca ci battè, ma non dimentichiamo che noi fummo costretti a giocare in dieci contro undici per l’espulsione di Apolloni. Ma era sufficiente fare tre cambi".