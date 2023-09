Interventuo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore della Nazionale Arrigo Sacchi ha voluto analizzare la prima uscita sulla panchina dell’Italia di Luciano Spalletti.‘Luciano è un ottimo allenatore, ma non è un mago. Non gli si possono chiedere i miracoli. Un consiglio, però, mi sento di darglielo: lui ha preso una squadra che evidentemente non era all’altezza del compito’.