Le parole di Arrigoalla Gazzetta dello Sport:JUVE-EMPOLI - "Ci sono due possibilità, in questi casi: o ti innervosisci e non riesci a esprimere il massimo, oppure ti carichi, aumenti la grinta e la determinazione e fai una prestazione eccezionale. Io non credo che la Juve, per quanto si è visto finora in questa stagione, si abbatta a livello mentale. Avranno ancora più voglia di dimostrare il loro valore, di stupire la gente, di continuare nel duello per lo scudetto".