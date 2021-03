Arrigo Sacchi è intervenuto dalle colonne de La Gazzetta dello Sport per commentare Juventus-Lazio: "In Juventus-Lazio è capitato di tutto. Inizio travolgente degli uomini di Inzaghi, 25 minuti di fuoco con i biancoazzurri padroni del campo, del gioco e meritatamente in vantaggio di un gol. I bianconeri annaspavano, la squadra era disordinata e confusa. (...) Mancava Ronaldo, tenuto a riposo per il Porto, e con un inizio così nefasto, si pensava alla disfatta juventina. Così non è stato, anzi si è ammirata la migliore Juventus della stagione, la più convincente e divertente".