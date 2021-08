Alla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore mette in guardia la Serie A: "In questo Paese che in quasi tutti gli ambiti fatica a rinnovarsi e a evolversi, anche il calcio è stato coinvolto. Negli ultimi 60-70 anni abbiamo assistito a spettacoli calcistici prevalentemente tattici, difensivi e scarsamente emozionanti, con risultati a livello internazionale insufficienti.La paura, il tatticismo, il “difendere e poi si vedrà”, erano le regole. Lo spettacolo durava solamente qualche secondo grazie prevalentemente al colpo di un singolo. Gli assembramenti difensivi con uno o due difensori in più del dovuto hanno sempre penalizzato la squadra, che si ritrovava in inferiorità numerica a centro campo e in attacco. Il merito, la bellezza, il collettivo erano quasi sconosciuti.Negli ultimi anni però qualcosa si sta muovendo, grazie in particolare alla Nazionale azzurra guidata magistralmente da Mancini.[...]Tra quelli che più si avvicinano a questo modello di tecnico che cerca sempre di avere il comando del gioco, di creare ottimismo e aumentare l’autostima, ci sono per esempio Gasperini, Pioli, Sarri, Juric, Di Francesco, Andreazzoli e Italiano. Anche Mihajlovic è un allenatore “ottimista”, sebbene il suo Bologna manchi un po’ di organizzazione difensiva. Spalletti si colloca a metà strada, mentre Inzaghi è un ottimo tecnico con una mentalità più “italiana”.E anche nei settori giovanili gli italiani hanno poco spazio. È un errore. I momenti più brutti del nostro calcio sono arrivati con l’invasione straniera dei primi Anni 90.Tra gli azzurri trionfanti a Londra, molti erano poco conosciuti, non c’erano grandi campioni, ma questa è la strada per diventarlo. È stato il trionfo della squadra, del gioco e spero che questo sia uno spunto per tutto il nostro campionato. Purtroppo in Italia la modestia e il fare squadra sono merce rara. Ma io continuo a credere che la Serie A possa divenire un campionato ricco di innovazioni, di divertimento e di emozioni".