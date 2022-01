Arrigo Sacchi ha parlato alla Gazzetta dello Sport spiegando: "Rispetto al passato, in più c’è il Covid. La Coppa d’Africa e il mercato ci sono sempre stati. Io credo che esista una sola soluzione: puntare sul gioco e non sui singoli. Ho sempre sostenuto: il gioco è il tuo miglior alleato, non s’infortuna mai".



TITOLARE O RISERVA - «La differenza c’è, ma quando hai il gioco, cioè la trama, saranno gli altri dieci ad aiutare la riserva a comportarsi da titolare. Van Basten è stato un grandissimo, ma lo scudetto lo abbiamo vinto anche se lui è stato infortunato per quasi tutta la stagione: gli altri hanno saputo, attraverso l’entusiasmo, la modestia, l’etica del collettivo, sopperire alla sua assenza. Nel 1990 abbiamo vinto la seconda Coppa dei Campioni, e Gullit ha giocato soltanto la finale, e neanche tanto bene». VANTAGGIO - «Chi possiede un gioco. Se un allenatore si è sempre affidato ai singoli e questi singoli non li ha, è un guaio. Se, invece, ha puntato sul gioco, ha creato un’organizzazione di squadra, allora può stare tranquillo. Io, quando sceglievo i giocatori, oltre a considerare la loro funzionalità alle mie idee, guardavo prima la testa e poi i piedi. Ho sempre pensato che i piedi li puoi aggiustare, la testa è più difficile».



TANTE PARTITE - «La verità è che si gioca troppo, ma non lo si vuole capire. Sapete che cosa si sta facendo? Si sta mungendo la mucca cinque volte al giorno, anziché una sola. Secondo voi, quella mucca può star bene? È lo spettacolo a risentirne, ma finché da questo mondo non vengono allontanate quelle persone che ci si avvicinano soltanto per arricchirsi o per megalomania, e non per vero amore, allora le cose non miglioreranno. Le partite sono belle e la gente si diverte quando si affrontano due squadre che per tutta la settimana si sono allenate, hanno energie nei muscoli, hanno idee in testa. Come si fa quando gli impegni sono così ravvicinati?».