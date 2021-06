Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l'ex allenatore del Milan e della nazionale, Arrigo Sacchi, ha parlato di Maurizio Sarri e del suo approdo sempre più probabile alla Lazio: "Sarei davvero felice se lui firmasse. Prima di tutto per il calcio italiano, poi per lui e anche per i tifosi della Lazio. Maurizio non ha bisogno di consigli, sa già quello che deve fare. È un allenatore che sa dare uno stile alle squadre, e questo non è da tutti. Credo proprio che la stagione trascorsa in bianconero gli abbia insegnato molte cose. E siccome stiamo parlando di un uomo intelligente sono certo che questa esperienza lo abbia migliorato. Alla Lazio si troverà bene".