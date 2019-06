Arrigo Sacchi, intervenuto a Radio Sportiva, ha svelato un aneddoto sul suo passato e la stima verso Giampaolo: "Quando andò via Mangia dall'Under 21, io contattai Giampaolo, che stimo da sempre, da quando ero d.t. al Parma, perché il suo Ascoli era una squadra organica, che si muoveva in modo compatto. Questo per dire la stima che ho di lui". Su Sarri, invece, è chiaro: "Successo? Dipende dalla società. Se lo hanno scelto come conseguenza di una moda e di un momento, fallirà. Se invece il club è convinto, allora lo aiuteranno e sapranno aspettare. La scelta di Agnelli è stata di grande coraggio: per trasformare dei giocatori che da tempo giocano un calcio conservatore ci vorrà tempo".