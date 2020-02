Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale e storico allenatore del Milan, ha commentato così la Juventus vista contro la Fiorentina, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "La Juventus di Sarri fa un passo avanti rispetto alla scialba partita di Napoli. Vince meritatamente con la prudente Fiorentina. I bianconeri hanno cercato di recitare con più decisione ed organizzazione il gioco che li trasformerebbe in un collettivo sinergico: padroni del pallone e del campo. Sarri è un grande stratega, un maestro che ha dato uno stile e risultati all’Empoli, al Napoli e al Chelsea. Sta cercando di trasformare una squadra di grandi e buoni individualisti in un collettivo. Per arrivare a ciò sarà decisivo anche avere professionisti ricchi di entusiasmo, modestia e intelligenza. Giocatori che si muovano compatti. Maurizio dovrà fare delle scelte anche dolorose ma oggi necessarie. Solo così riuscirà a formare un collettivo come sono le grandi d’Europa: Liverpool, Manchester City, Bayern, Ajax e adesso anche il Real Madrid. Sarri cerca di creare un gruppo dove tutti si muovano in un contesto evolutivo, dove ogni giocatore partecipa alla fase difensiva ed offensiva ed è collegato ai compagni da un filo invisibile che è il gioco. Per riuscire in questo intento dovrà utilizzare i giocatori con più disponibilità e le giuste caratteristiche. Contro la Viola si è visto un team più armonioso e determinato del solito. In fase offensiva c’è stato un miglioramento, anche se la velocità delle azioni dovrà ancora aumentare grazie ad attacchi negli spazi e più movimento senza palla. Credo che Maurizio abbia terminato gli esperimenti e intravisto qual è la strada giusta per la vittoria