Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, ha parlato sulle colonne del Corriere della Sera, soffermandosi su Maurizio Sarri: “È un grandissimo allenatore, sa essere autore e direttore d’orchestra, convinto che il collettivo migliori i singoli. Lui, Gasperini e Giampaolo devono apprendere che non sono dei maghi e hanno poco tempo a disposizione. Stimo le loro qualità e il loro livello, ma devono farsi prendere i giocatori funzionali al loro gioco.



SULLA JUVE – “Per me, la Juventus non ha gli interpreti giusti. Non mi fraintendete: tifo la squadra di Sarri che sono i leader in Italia. Però nell’ultimo decennio nessuna squadra italiana ha vinto in Europa, mentre negli anni Novanta dominavamo tutti. Mi auguro che la Juve spezzi questa maledizione. Ma per farlo deve comprare giocatori che permettano a Sarri di esprimere il suo gioco”.